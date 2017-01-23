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23. 01. 2017

В Магадане бензин продают только по талонам

Бензин марки АИ-95 на автозаправочных станциях российского Магадана продают только по талонам из-за дефицита данного продукта.

Об этом говорится в сообщении на сайте департамента тарифов и цен Магаданской области.

Причиной нехватки бензина стала неисправность танкера, который должен был доставить горючее.

"На автозаправочных станциях Магадана введено ограничение по реализации бензина АИ-95 (реализация осуществляется по талонам). Временное ограничение связано с неисправностью танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион", – говорится в сообщении.

О том, как долго будет сохраняться ограничение на реализацию бензина АИ-95, а также сроки доставки новой партии горючего в сообщении не уточняются.

Власти уверяют, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается.

Как сообщал Корреспондент.net, в Украине растут цен на топливо. Бензин и дизтопливо подорожали на заправках Shell, Marshal, БРСМ-Нафта и Автотехсервис.

Источник: korrespondent.net

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