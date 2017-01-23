Французский фаворит Фийон: Украины не будет в ЕС

Бывший премьер Франсуа Фийон официально стал кандидатом правоцентристов на пост президента Франции и неожиданным фаворитом предвыборной гонки.

Во втором туре праймериз в ноябре прошлого года он получил 67 процентов голосов, опередив Алена Жюппе, которого называли самым вероятным победителем президентских выборов во Франции.

14 января этого года правоцентристская партия "Республиканцы" официально выдвинула Фийона своим кандидатом на выборах президента.

Еще во время первого тура французские СМИ пестрили заголовками о дружбе Фийона с российским лидером Владимиром Путиным. А после победы в первом туре Путин засыпал комплементами "в высшей степени профессионала" Фийона и рассказал об "очень добрых личных отношениях" с ним.

Теперь о Фийоне вновь говорят, особенно в Украине. 22 января на Le Monde вышло его интервью, в котором кандидат в президенты говорит, что Украина не сможет вступить в ЕС. Он также выступил за "новое экономическое партнерство с Россией".

Отметим, что отношения Путина и Фийона начались, когда они оба были премьерами в своих странах.

Их встречи не ограничивались лишь рабочими буднями, поэтому пророссийская линия Фийона имеет более глубокие корни нежели популистские заявления Дональда Трампа или Марин Ле Пен.

Корреспондент.net разбирался в причинах неожиданного выхода Франсуа Фийона из тени и, что принесет Франции и Украине его победа на выборах президента.

Украине не место в ЕС

Фийон считает безответственными тех, кто призывал к вступлению Украины и Грузии в НАТО.

"Всегда ли Запад был надежным партнером? Разве он не обманул Россию по Ливии, по Косово, по экономическому партнерству с ЕС? Напоминаю о безответственных высказываниях тех, кто хотел вступления Грузии и Украины в НАТО. Надо просто признать, что ни Украина, ни Грузия не могут вступить в ЕС и в НАТО", - скзал Фийон в интервью.

Он подчеркнул, что считает ошибкой развертывание противоракетной обороны у российских границ.

"Зачем нам нужно было развертывать противоракетную оборону у российской границы? Мы допустили много ошибок. Я со всей серьезностью отмечаю российский крен. И можем ли мы вернуть Россию к более разумным позициям? Я не знаю, но крайне необходимо это попробовать", - заявил Фийон.

Нужно просто признать, что Украина и Грузия не предназначены для входа в ЕС и НАТО

Киев несет ответственность за конфликт на Донбассе

Фийон не признает аннексию Крыма, но против "бесполезных" санкций.

"Конечно же, я не поддерживаю оккупацию Крыма. Как, впрочем, если вдруг возникнет такой вопрос, и независимость Косово. Это нарушение международного права. Вопрос Крыма должен рассматриваться в контексте соблюдения международного права. Нужны переговоры в рамках соблюдения международного права между Украиной и… Россией", - сказал он.

Кроме того, он считает, что за конфикт на востоке Украины несет ответственность Киев и в первую очередь именно он должен выполнять минские соглашения.

"Я тоже хочу, чтобы Россия соблюдала минские соглашения. Но чтобы она их соблюдала, Украина тоже должна их соблюдать. А украинский парламент отказывается принять одно из основополагающих положений этих соглашений - автономию Донбасского региона", - заявил Фийон (вероятно он имел ввиду особый статус - ред.).

Дружба с Путиным

Как уже упоминалось выше, отношения Фийона и Путина завязались, когда оба были на посту премьеров и им приходилось общаться по работе.

Но их отношения продолжились и после 2012 года, когда срок Фийона завершился.

К примеру, он стал звездным гостем форумов в Санкт-Петербурге и заседаний клуба Валдай, двух главных ориентированных на Запад российских политико-экономических мероприятий.

На этих мероприятих Фийон выступал с критикой в адрес Франции, что выглядит странным и не очень дальновидным.

После всех этих встреч он с Владимиром Путиным на "ты", но говорит о российском лидере сдержанно, а иногда и вовсе называет диктатором.

Стоит отметить, что после победы Фийона в первом туре праймериз Путин рассыпался в комплиментах.

"Господин Фийон, на мой взгляд, сильно отличается от политиков в мире, потому что он такой человек немножко, на первый взгляд, закрытый, непубличный, но при всех его очень европейских манерах в лучшем смысле этого слова он умеет отстаивать свою точку зрения. Мы с Франсуа работали вместе, когда он возглавлял правительство Франции, когда я был председателем правительства. У нас сложились личные отношения, очень добрые", - говорил тогда Путин.

После такого заявления российского президента на вторых праймериз Фийон решил отмежеваться от "друга" из Москвы.

Он называл Россию опасной страной, поскольку она - самая большая в мире, имеет ядерное оружие, а политика ЕС загоняет ее в изоляцию, поощряя развитие национализма и делаяя ее непрдсказуемой.

"Мы союзники США, и мы разделяем с США фундаментальные ценности, которые мы не разделяем с русскими. А кроме того, нас с США связывает договор по безопасности, не будем же мы его пересматривать", - заявил политик.

Однако в воскресном интервью La Monde, Фийон заявил, что отношения с Россией - стратегический вопрос для будущего Европы.

"Это страна, не имеющая демократических традиций, имеющая ядерное оружие. Есть два варианта: либо мы пытаемся достигнуть согласия с Россией, или мы ей противостоим. Кто может захотеть конфликта с Россией?", - сказал он.

Фийон добавил, что "российский народ невозможно согунть при помощи экономических санкций".

"Нужно восстанавливать наши отношения с Россией. Это потребует разрешения украинского вопроса. Киев, как и Москва, должен соблюдать минские соглашения. Во вторую очередь, нам нужно новое экономическое партнерство с Россией. И наконец, я предлагаю провести конференцию Европа-Россия по вопросу новых условий безопасности в Европе", - считает политик.

Восстановление отношений с Россией требует решения украинского вопроса

Чудо Фийона

Политическая карьера Франсуа Фийона, которму сейчас 62 года, началась с парламента. В возрасте 27 лет он был избран в Национальное собрание Франции, став самым молодым ее членом.

Затем в 1993 году он получил свой первый портфель в правительстве - стал министром высшего образования. В кабмине он задержалася надолго - еще пять раз занимал министерские посты, а затем возлавил правительство при президенте Николя Саркози.

Саркози и Фийон / AFP Всю свою политическую карьеру Фийон ассоциировался с так называемым социал-голлизмом - консерватизм в социальных вопросах и активное вмешательство государства в экономику. На его взгляды также сильно повлиял католицизм. "Муж одной жены" и отец пятерых детей выступает против абортов, но обещает не отбирать у женщин право на прерывание беременности. Он также против гей-браков и усыновления ими детей. Кроме того, Фийон хочет запретить суррогатное материнство и для гетеросексуальных пар. В 1980 году он женился на валлийке Пенелопе Кэтрин Кларк и до сих пор состоит с ней в браке. Она всегда была в тени и не появлялась на публике. Но теперь, когда есть вероятность стать первой леди, Пенелопа Фийон стала лидером группы поддержки "Женщины с Фийоном". Фийон с семьей на фоне своего особняка Его критики говорят, что Фийон не годится на роль президента, его место - всегда быть вторым. Скрытость и некая мрачность Фийона расценивается критиками как слабовольность и неуверенность в себе. Но, в тоже время, его богатый опыт и постоянство в правительстве говорят скорей о знании дела изнутри, а мрачность - о хладнокровии и рассудительности, чем о нерешительности. Что предлагает Франции как президент Давление на безработных, госслужащих и пенсионеров Франсуа Фийон хочет упразднить 35-часовую рабочую неделю и разрешить 48-часовую. Количество госслужащих нужно сократить на 500 тысяч, что составляет десять процентов от их общего числа и работать они должны 39 часов в неделю. Политик планирует усилить давление на безработных, чтобы они соглашались на предлагаемые варианты, а также со временем урезать пособие по безработице. Ради сокращения госдолга Фийон хочет поднять пенсионный возраст с 62 до 65 лет. Либерализацию экономики Политик выступает за снижение налогов для бизнеса и частных лиц. Причем налог на добавленную стоимость Фийон собирается повысить на два процента - до 22 процентов. А налог на богатство - вовсе отменить. "С такой программой можно за два года исправить ситуацию; за пять лет - вдвое уменьшить безработицу, а за десять - вновь сделать Францию самой мощной страной Европы", - говорит политик. Противостоять мигрантам В его планы входит дполнительно выделить полиции и органам юстиции 12 миллиардов евро. Предлагает ввести квоты на мигрантов и ограничить доступ иностранцев к социальному обеспечению. Жесткая линия против французов, уехавших воевать на стороне джихадистов, - лишить гражданства и не впускать во Францию, а иностранцев, заподозренных в связях с террористами - депортировать. Против нетрадиционных семей Фийон намерен ограничить права однополых пар на усыновление детей. Выступает против абортов, но обещает оставить его легальным. Также он собирается запретить суррогатное материнство для гетеросексуальных пар. Сблизиться с Россией, но остаться с США Фийон выступает за отмену санкций против России, поскольку, по его словам они не дали "ничего, кроме разорения европейских фермеров". Он также поддерживает сотрудничество с Россией и Башаром Асадом по Сирии ради победы над "Исламским государством". При этом он подчеркивает, что отношения с США для Франции в приоритете. Фийон также за сохранение ЕС и большую вовлеченность французской экономики в европейскую. Однако 22 января вышло его интрвью в котором Фийон заявляет о необходимости создать оборонный альянс между Парижем и Берлином после прихода к власти в США Дональда Трампа. По его словам, военный союз должен иметь в том числе фонд для финансирования операций за рубежом. Мы не обязаны мириться с американскими правилами игры

Источник: korrespondent.net