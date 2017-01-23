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23. 01. 2017

Прокуратура завела дело на подрядчика НСК Олимпийский

 
Подозрение в нанесении государству ущерба на 5 млн грн при закупке кресел для национального спортивного комплекса Олимпийский объявлено компании-подрядчику. Об этом сказано в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры в Facebook от 23 января.
 
О подозрении сообщили бывшему директору предприятия Спецпостач международного благотворительного фонда Безпека країни.
 
Установлено, что возглавляемое подозреваемым предприятие в 2011-2012 годах согласно заключенным договорам занималось закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы.
 
Однако, как следует из материалов уголовного производства, при проведении финансовых операций директор общества, используя документы фиктивных предприятий, умышленно уклонился от уплаты в государственный бюджет почти 5 миллионов гривен налогов.
 
Действия подрядчика квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.
 
По результатам расследования следователями прокуратуры ему сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
 
Напомним, ранее сообщалось, что исполнительная служба арестовала имущество НСК Олимпийский из-за долга 32,389 млн гривен.
 
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Источник: korrespondent.net

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