Прокуратура завела дело на подрядчика НСК Олимпийский

Подозрение в нанесении государству ущерба на 5 млн грн при закупке кресел для национального спортивного комплекса Олимпийский объявлено компании-подрядчику. Об этом сказано в сообщении пресс-службы столичной прокуратуры в Facebook от 23 января.

О подозрении сообщили бывшему директору предприятия Спецпостач международного благотворительного фонда Безпека країни.

Установлено, что возглавляемое подозреваемым предприятие в 2011-2012 годах согласно заключенным договорам занималось закупкой и установкой кресел для главной спортивной арены столицы.

Однако, как следует из материалов уголовного производства, при проведении финансовых операций директор общества, используя документы фиктивных предприятий, умышленно уклонился от уплаты в государственный бюджет почти 5 миллионов гривен налогов.

Действия подрядчика квалифицированы по ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 УК Украины.

По результатам расследования следователями прокуратуры ему сообщено о подозрении и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, ранее сообщалось, что исполнительная служба арестовала имущество НСК Олимпийский из-за долга 32,389 млн гривен.

НСК Олимпийский попал в рейтинг лучших стадионов мира

Источник: korrespondent.net