Польша намерена активно привлекать рабочих из Украины

В Польше не хватает рабочих рук. Страна будет принимать меры по привлечению работников из Восточной Европы, в частности из Украины. Об этом заявила министр семьи, труда и социальной политики Польши Элжбета Рафальска, сообщает Укринформ.

"Безусловно, та ситуация, которая сложилась на рынке труда, нам четко показывает, что в Польше начинает не хватать рабочих рук", – сказала Рафальская.

Она отметила, что в Министерстве развития сейчас продолжается работа над предложениями для иммигрантов с Востока по приезду на работу и проживание в Польше.

"Эта политика будет поощрять приезд к нам иностранцев с Востока", – заявила Рафальска и добавила, что эта политика должна определенным образом контролироваться.

Межведомственная группа, в которую входят представители министерств развития, семьи и внутренних дел готовят изменения в миграционное законодательство страны. По словам замминистра развития РП Ежи Квецинского, эта политика обращена в целом к украинцам и должна стать эффективным рецептом на демографический кризис в Польше.

Правительство Польши хочет давать украинцам визы на более длительные периоды времени,а также намерено поощрять молодых украинцев к получению документов на постоянное проживание и польское гражданство.

Как сообщал Корреспондент.net, за три года украинцы подали 84 тысячи заявлений на легализацию в Польше. Местные польские власти не могут справиться с рекордным наплывом иностранцев, в основном украинцев.

Ранее в Польше рассказали о заработках украинцев. Экспертов удивил факт, что большую часть денег украинские граждане привозят родственникам в польской валюте.

Украинцы наводнили трудовой рынок Польши

Источник: korrespondent.net