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23. 01. 2017

В Совете Федерации прокомментировали закрытие Roshen в Липецке

Никакой политической подоплеки прекращения деятельности фабрики Roshen в Липецке не было. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на брифинге в Липецке в понедельник, 23 января.

"Никаких препятствий для работы фабрики господина Порошенко в Липецке не было, и уже точно не было никакой политической подоплеки. Скорее, это экономические причины. Снижалась прибыль – то ли неэффективный менеджмент, то ли другие факторы привели к падению экономической составляющей", – сказала она.

В то же время глава администрации Липецкой области Олег Королев отметил, что если собственники фабрики Roshen примут решение о ее продаже, "то инвестор найдется сразу же, и будет все восстановлено".

Напомним, 20 января корпорация Roshen приняла решение остановить производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Отмечалось, что такое решение принято по экономическим и политическим причинам.

Источник: korrespondent.net

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