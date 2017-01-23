Украинского нардепа избрали вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат от народного фронта Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте организации.

Сам Логвинский отметил, что кандидатура была поддержана единогласно.

"Очередная победа Украины на международном фронте – в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Логвиского – должность вице-президента и члена бюро ПАСЕ – самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины.

Всего в ПАСЕ насчитываются 20 вице-президентов. Они избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Педро Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ на второй срок.

Источник: korrespondent.net