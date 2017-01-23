Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 17:37
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
23. 01. 2017

Украинского нардепа избрали вице-президентом ПАСЕ

Народный депутат от народного фронта Георгий Логвинский избран вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщается на сайте организации.

Сам Логвинский отметил, что кандидатура была поддержана единогласно.

"Очередная победа Украины на международном фронте – в Страсбурге, при единогласной поддержке зала, меня избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы. Это огромная честь, гордость и ответственность для меня", – написал он на своей странице в Facebook.

По словам Логвиского – должность вице-президента и члена бюро ПАСЕ – самая высокая занимаемая должность на международной парламентской арене за всю историю Украины.

Всего в ПАСЕ насчитываются 20 вице-президентов. Они избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются в должности до открытия следующей сессии.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Педро Аграмунт был переизбран президентом ПАСЕ на второй срок.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.