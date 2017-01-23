На Житомирщине мужчина выпал из едущего автобуса

В поселке Солнечное Житомирской области мужчина выпал из едущего микроавтобуса и умер от полученных травм. Инцидент произошел около 11.30 понедельника, 23 января, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Во время движения пригородного маршрутного автобуса, под управлением 37-летнего жителя Житомира, произошло внезапное открытие дверей. В результате один из пассажиров, 67-летний местный житель, выпал из салона автобуса на дорогу. Мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, в рамках которого продолжается выяснение причин и обстоятельств трагедии.

Напомним, недавно в Славянске (Донецкая область) междугородний микроавтобус на скорости въехал в столб, пострадали семь человек.

Источник: korrespondent.net