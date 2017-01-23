Польские пограничники не пустили в страну десятки тысяч украинцев

Польская пограничная служба в 2016 году не впустила в страну 22 тысячи 864 гражданина Украины. Это на 437 человек больше, чем в 2015 году (22 тысячи 427 человек).

Об этом говорится в письме польского пограничного ведомства в ответ на информационный запрос Укринформа.

Самую большую группу украинцев, которым отказано во въезде в Польшу, составляют люди, которые не имели при себе документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Польше (более 10,2 тысяч). В сравнении с 2015 годом, количество отказов по этой причине существенно уменьшилось – более 1,8 тыс.

Второй самой популярной причиной отказа во въезде для украинцев на территорию Польши является отсутствие актуальной визы или иного действительного документа на пребывание в Польше. В сравнении с 2015 годом, в этой категории наблюдалось увеличение количества отказов – почти на 1 тыс. (более 6,3 тыс.).

В связи с отсутствием достаточных средств для собственного пребывания в указанный период в Польше или нехваткой средств на возвращение домой польские пограничники в 2016 году не пустили в страну более 1,8 тыс. граждан Украины (почти на 400 больше, чем в 2015 году).

Запрет въезда в Польшу еще более 4,5 тыс. украинцев польские пограничники относят к категории "прочие причины". По сравнению с 2015 годом количество отказов по этой категории в прошлом году выросло почти на 1 тыс.

Как сообщал Корреспондент.net, Польша готова массово пускать рабочих из Украины. Польские власти собираются преодолеть демографический кризис за счет рабочих из стран Восточной Европы.

Напомним, Польша упростила для украинцев пересечение границы.

Источник: korrespondent.net