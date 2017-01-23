Польские пограничники не пустили в страну десятки тысяч украинцев

Польская пограничная служба в 2016 году не впустила в страну 22 тысячи 864 гражданина Украины. Это на 437 человек больше, чем в 2015 году (22 тысячи 427 человек).
Об этом говорится в письме польского пограничного ведомства в ответ на информационный запрос Укринформа.
Самую большую группу украинцев, которым отказано во въезде в Польшу, составляют люди, которые не имели при себе документов, подтверждающих цель и условия пребывания в Польше (более 10,2 тысяч). В сравнении с 2015 годом, количество отказов по этой причине существенно уменьшилось – более 1,8 тыс.
Второй самой популярной причиной отказа во въезде для украинцев на территорию Польши является отсутствие актуальной визы или иного действительного документа на пребывание в Польше. В сравнении с 2015 годом, в этой категории наблюдалось увеличение количества отказов – почти на 1 тыс. (более 6,3 тыс.).
В связи с отсутствием достаточных средств для собственного пребывания в указанный период в Польше или нехваткой средств на возвращение домой польские пограничники в 2016 году не пустили в страну более 1,8 тыс. граждан Украины (почти на 400 больше, чем в 2015 году).
Запрет въезда в Польшу еще более 4,5 тыс. украинцев польские пограничники относят к категории "прочие причины". По сравнению с 2015 годом количество отказов по этой категории в прошлом году выросло почти на 1 тыс.
Как сообщал Корреспондент.net, Польша готова массово пускать рабочих из Украины. Польские власти собираются преодолеть демографический кризис за счет рабочих из стран Восточной Европы.
Напомним, Польша упростила для украинцев пересечение границы.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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