Новый мировой порядок. Речь Трампа в прессе

За инаугурацией Дональда Трампа следили по всему миру. Особый интерес вызывала его первая речь в качестве президента, ведь в ней американский лидер обрисовывает свою политику и путь, по которому поведет свою нацию.

Речь Трампа оказалась очень короткой, а основные ее положения мало чем отличались от его предвыборных лозунгов.

Он много раз повторил, что теперь "Америка - на первом месте". Это вызвало большие опасения в Европе.

США после Второй мировой войны взяли на себя роль доминанты, защитника свободы и демократии. Именно свобода стала ключевой концепцией для Америки, через которую она воспринимает себя и окружающий мир. Но, кажется, Трамп ставит ее под сомнение.

Корреспондент.net собрал реакцию мировых СМИ на инаугурационную речь Дональда Трампа. Ниже будет приведена стенограмма его выступления.

Европа встревожена

Washington Post, США

EPA/UPG

Речь Трампа комментирует для издания бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт.

"Америка прежде всего!"... Европа слишком хорошо знакома с этой историей. Веками каждая европейская страна ставила себя на первое место, явно или неявно воспринимая остальные государства как враждебные своим интересам, - и много столетий европейская история состояла из настоящей бойни и катастроф", - говорит политик.

Бильдт считает, что в своей речи Трамп показал, что отбрасывает "свободу", предпочитая "цивилизованность", когда говорил, что объединит весь "цивилизованный мир", чтобы стереть с лица земли исламистский терроризм. Но при этом Трамп свободу упомянул лишь вскользь, хотя она является ключевой для Америки.

"И что это означает? Это просто способ включить Россию в семью?", - задается вопросом Карл Бильдт.

Политическая война

Guardian, Британия

По мнению британского издания, инаугурационная речь Трампа была "провозглашением политической войны", ведь несмотря на внешнюю непринужденность передачи власти, тон его выступления завещал угрожающие изменения в стране.

Издание назвало речь Трампа "горкой, хвастливым и банальной" и направленной к его избирателям, а не к целой нации.

Раскол Европы

La Stampa, Италия

Бывший премьер Италии Романо Проди в интервью изданию говорит, что Трамп делает ставку на дальнейший раскол Европы. Поэтому, ЕС должен первым отменить санкции против России, чтобы показать, что не США решают этот вопрос.

"Если линия Трампа по НАТО подтвердится, нужно будет немедленно подготовить совместный проект европейской обороны", - говорит политик.

Проди выразил надежду, что на деле Трамп окажется осторожней, чем сейчас говорит, иначе "эффект будет разрушительный".

Все это крайне серьезно

VG, Норвегия

VG

В инаугурационной речи, которая последовала сразу же за тем, как он произнес клятву президента, Трамп заявил, что с этого дня США во внешней политике будут руководствоваться только тем, что служит национальным интересам США: "Америка прежде всего".

Издание приводит мнение сотрудника Института оборонных исследований Свейна Мельбю, который говорит, что Норвегия, построила всю свою оборонную политику и политику безопасности на том, что в кризисной ситуации американцы нам помогут.

"Это также сильно повлияет на двусторонние отношения Норвегии и США. И это будет иметь последствия для нашего большого соседа на востоке", - говорит эксперт.

Он напоминает, что Трамп очень скептически относится с НАТО, подчеркивая, что новый президент США "не верит в колективное сотрудничество".

"Если то, о чем он говорит, будет осуществлено на практике, это станет концом эры, когда США были точкой опоры во внешней политике. После войны (Второй мировой) США также взяли на себя ответственность за ряд задач, в которых не было национального интереса, но которые, как считалось, в перспективе все равно будут на пользу США. Так считала вся внешнеполитическая элита США. Трамп же так не считает, - цитирует издание Мельбю.

Критиковал всех присутствующих

Independent, Британия

Издание отмечает, что в присутствии своих предшественников, конгрессменов, сенаторов и военных командующих, Трамп решился критиковать все их предыдущие достижения, обвиняя всех политиков в том, что они довели Америку до нищеты.

Миропорядок пройдет проверку на устойчивость

Die Zeit, Германия

Getty

С вступлением в должность 45-го президента США стартует гигантский социальный эксперимент - самый крупномасштабный в этом тысячелетии. Проверку на устойчивость пройдет существующий политический миропорядок, говорит для издания эксперт Немецкого фонда науки и политики Ханнс В.Маулль.

"Трамп может задействовать все рычаги для дальнейшего расширения своих полномочий", - считает аналитик.

Маулль также отмечает, что будущее международного порядка будет решаться на фоне взаимодействия или разногласий трех держав - США, Китай, Россия, а также личных связей Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.

"Все трое уже дали понять, что без малейших сомнений отметут все существующие правила и ценности, если они будут препятствовать реализации их интересов. Путин продемонстрировал это на примере аннексии Крыма и вторжения в восточную Украину. Глава КНР - предъявляя противоречащие международному праву территориальные претензии и демонстрируя военную агрессию в Южно-Китайском море; а президент Трамп - делая заявления об отказе от обязательств, которые взяла на себя Америка", - продолжает политолог.

Умеренный энтузиазм

Le Monde, Франция

Издание обратило внимание, что каждый раз, когда президент Трамп в своей речи обещал "вернуть рабочие места в страну", толпа взрывался аплодисментами.

"Умеренный энтузиазм во время инаугурационной речи не сравнить с пристрастием, которые горели во время избирательной кампании", - отмечает издание.

Новый курс всего мира

Le Monde, Франция

Дональд Трамп, став президентом, тотчас вознамерился "определить курс Америки и всего мира на многие годы вперед", говорится в статье издания.

"Америка должна "защищать" свои границы, свои заводы, свои рабочие места. Остальной мир становится вторичным, разве что вовлеченность будет отвечать американским интересам. Традиционные союзники тоже вторичны: они слишком злоупотребляли великодушием США", - интерпретирует слова Трампа издание. Издание также отмечает, что Украина и санкции остаются большой проблемой в отношениях между Россией и ЕС.

Самая худшая речь в истории

Aftenposten, Норвегия

EPA/UPG

"Я считаю, что это была худшая инаугурационная речь в истории. Хотя все думали, что это будет обращение Дональда к американскому народу, это было обращение Дональда к Дональду", - заявил один из ведущих норвежских специалистов в области риторики Хьелль Терье Рингдал.

Он описывает ее как "чистейшей воды эгоизм".

"Мысль, стоявшая за всей речью, заключалась в том, как бы продать идею о великой и потрясающей Америке. Он приводил аргументы в пользу создания новой Америки, потому что так, как сейчас, плохо. Он построил всю свою речь на том, что все, кто сидели за ним на трибуне, ошибались", - сказал Риндгал.

Короткая, жесткая и прямая

Бывший спичрайтер Билла Клинтона Винка ЛаФлер более благосклонна к первой речи Трампа в качестве президента.

"Речь была очень ясной. Предложения были жесткими и прямыми, было понятно все, что он говорил. Речь к тому же была короткой, одна из самых коротких инаугурационных речей, насколько я помню. В речи было также несколько весьма поэтичных и хорошо написанных предложений", - говорит ЛаФлер в интервью изднаию.

При этом она подчеркнула, что речи Трампа недоставало скромности или признаков того, что "он понимает, насколько сложной будет эта работа".

Эгоцентричная и полная преувеличений

Так считает бывший директор Нобелевского института и профессор американской истории Гейр Люндестад.

"Были чудовищные преувеличения. Инаугурационная речь - это речь, которая должна примирить нацию. Тут такого примирения было мало", - говорит Люндестад.

Профессор подчеркивает, что Трамп изображает всех, кто управлял страной до него как элиту.

"Но в США еще никогда не приходила к власти более элитарная администрация, чем администрация Трампа. Он будет ставить во главу угла США. В речи ничего не говорилось о том, что могут быть общие интересы с другими странами", - говорит эксперт.

Пессимистичные прогнозы

El Pais, Испания

Испанское издание назвало свою статью об инаугурации "Печальным подтверждением", объясняя, что тезисы Трампа во время речи только подтвердили пессимизм относительно его президентства.

"Слова Трампа были полны популизма, национализма и агрессии", - пишет издание.

Такого же мнения придерживается издание El Mundo.

Милая и нормальная

Polityka, Польша

EPA/UPG

Польское издание считает, что инаугурационная речь Трампа "такая милая и нормальная, что можно было забыть, что она является результатом кампании, наполненной грязью".

"Речь была богата обещаниями решить все проблемы страны", - пишет издание и добавляет, ни один президент не давал таких щедрых обещаний во время инаугурации.

"Трамп взял на себя обязательства, за выполнением которых американцы будут внимательно следить", - подчеркивает издание.

Речь Дональда Трампа. Текст

ТРАМП: Председатель Верховного суда Робертс, президент Картер, президент Клинтон, президент Буш, президент Обама, сограждане и народы мира, спасибо! (Аплодисменты) Мы, граждане Америки, теперь объединились в едином национальном порыве, чтобы возродить нашу страну и восстановить ее потенциал для всех наших людей. (Аплодисменты) Вместе мы будем определять курс Америки и мира на долгие-долгие годы. Нас ждут серьезные проблемы, мы столкнемся с трудностями, но мы выполним свою задачу. Каждые четыре года мы собираемся на ступеньках этого здания, чтобы надлежащим образом осуществить мирную передачу власти, и мы благодарны президенту Обаме и первой леди Мишель Обама за их любезную помощь в этот переходный период. Они были великолепны. Спасибо. (Аплодисменты) Однако сегодняшняя церемония имеет совершенно особое значение, потому что сегодня мы не просто передаем власть от одной администрации к другой или от одной партии к другой. Мы передаем власть от Вашингтона и возвращаем ее вам, людям. (Аплодисменты) Слишком долго небольшая группа людей в столице нашей страны пожинала плоды правления, государственной власти, а расходы ложились на плечи людей. Вашингтон процветал, но люди от его благ и богатств ничего не получали. Политики процветали, но рабочие места исчезали, и заводы закрывались. Истеблишмент защищал себя, а не граждан нашей страны. Их победы не были вашими победами. Их триумфы не были вашими триумфами. И пока они праздновали в столице нашей страны, семьям, находящимся в бедственном положении по всей нашей стране, праздновать было практически нечего. (Аплодисменты) Все это изменится, и перемены начинаются прямо здесь и прямо сейчас, потому что этот момент - ваш, он принадлежит вам. (Аплодисменты) ТРАМП: Он принадлежит всем, кто собрался сегодня здесь, и всем, кто на нас смотрит по всей Америке. Это ваш день. Это ваш праздник. И Соединенные Штаты Америки - это ваша страна. (Аплодисменты) По-настоящему важно не то, какая партия управляет нашим правительством, а то, будет ли народ управлять нашим правительством. (Аплодисменты) 20 января 2017 года запомнится как день, когда народ вновь стал правителем этой страны. (Аплодисменты) Забытые мужчины и женщины нашей страны больше не будут забыты. (Аплодисменты) Все сейчас слушают вас. Вы, десятки миллионов, пришли сюда, чтобы стать частью исторического движения, подобных которому мир никогда прежде не видел. (Аплодисменты) В центре этого движения - крайне важная убежденность в том, что государство существует для того, чтобы служить своим гражданам. Американцы хотят, чтобы у их детей были прекрасные школы, чтобы их семьи жили в безопасных районах, и чтобы у них самих была хорошая работа. Это справедливые и разумные требования праведных людей и праведного общества. Но у слишком многих наших граждан существует другая реальность - это матери и дети, оказавшиеся в нищете в бедных кварталах наших городов; это пришедшие в запустение заводы, разбросанные, подобно надгробиям, на просторах нашей страны; это система образования, которая утопает в деньгах, но не дает нашим молодым и красивым учащимся никаких знаний; и преступность, и криминальные группировки, и наркотики, которые отняли слишком много жизней и лишили нашу страну огромного нереализованного потенциала. Эту американскую бойню надо прекратить здесь и сейчас. (Аплодисменты) Мы единая нация, и их боль - это наша боль. Их мечты это наши мечты. А их успех это наш успех. У нас одно сердце, один дом, и одна славная судьба. Та присяга, которую я сегодня принимаю, это клятва верности всем американцам. (Аплодисменты) На протяжении десятилетий мы обогащали иностранную промышленность в ущерб американской, субсидировали армии других стран, допуская прискорбное ослабление наших собственных вооруженных сил. Мы защищали границы других стран, и при этом отказывались защищать собственные границы. (Аплодисменты) Мы тратили триллионы долларов за рубежом, в то время как американская инфраструктура ветшала и приходила в негодность. Мы обогатили другие страны, в то время как богатство, сила и уверенность нашей собственной страны исчезали за горизонтом. Один за другим закрывались и покидали нашу страну заводы и фабрики, и никто даже не думал о том, что миллионы и миллионы американских рабочих остаются без работы. Богатство нашего среднего класса утекало из его домов, а потом перераспределялось по всему миру. Но все это в прошлом. А мы теперь будем смотреть только в будущее. (Аплодисменты) Мы собрались здесь сегодня, чтобы отдать новое распоряжение, которое должны услышать в каждом городе, в каждой зарубежной столице, в каждом кабинете власти. С сегодняшнего дня наша страна будет руководствоваться новой концепцией. С сегодняшнего дня она будет звучать только так: Америка прежде всего. (Аплодисменты) Каждое решение по торговле, по налогам, по иммиграции, по иностранным делам будет приниматься в интересах американских рабочих и американских семей. Мы должны защитить наши границы от разрушительного воздействия других стран, которые производят нашу продукцию, крадут наши компании и уничтожают наши рабочие места. (Аплодисменты) Америка снова начнет побеждать, побеждать как никогда прежде. (Аплодисменты) Мы вернем наши рабочие места. Мы вернем наши границы. Мы вернем наше богатство. И мы вернем наши мечты. (Аплодисменты) Мы будем строить новые дороги, шоссе, мосты, тоннели, аэропорты, железные дороги по всей нашей прекрасной стране. Мы освободим наших людей от социальных пособий и вернем им работу. Мы восстановим нашу страну руками и усилиями американцев. (Аплодисменты) Мы будем следовать двум простым правилам: покупать американское и давать работу американцам. (Аплодисменты) Мы будем стремиться к дружбе и добрым отношениям со странами мира, но мы будем при этом исходить из того, что все страны имеют право ставить собственные интересы превыше всего. Мы не стремимся навязывать свой образ жизни никому, но мы хотим, чтобы он служил всем примером. Мы будем подавать яркий пример всем, чтобы они ему следовали. (Аплодисменты) Мы укрепим старые альянсы и сформируем новые; мы сплотим цивилизованный мир против радикального исламского терроризма, и мы сотрем терроризм с лица Земли. (Аплодисменты) В основе нашей политики будет лежать абсолютная преданность Соединенным Штатам Америки, и проявляя верность своей стране, мы восстановим верность друг другу. Когда наши сердца открыты патриотизму, в них нет места предрассудкам. (Аплодисменты) Библия рассказывает нам, насколько это хорошо и приятно, когда люди божии живут вместе в единстве. Мы должны открыто выражать свои мысли, честно обсуждать наши разногласия, но при этом всегда проявлять солидарность. Когда Америка едина, она непобедима. (Аплодисменты) Не должно быть страха. Мы защищены, и мы всегда будем защищены. Нас будут защищать великие мужчины и женщины из наших вооруженных сил и правоохранительных органов. И что самое важное, нас будет защищать Бог. (Аплодисменты) И наконец, мы должны масштабно мыслить и еще масштабнее мечтать. Мы в Америке понимаем, что нация жива, пока она к чему-то стремится. Мы больше не будем признавать политиков, которые только говорят, но ничего не делают, постоянно жалуются, но ничего с этим не делают. (Аплодисменты) Время пустых разговоров прошло. Наступает время действий. (Аплодисменты) Не позволяйте никому говорить вам, что сделать это невозможно. Сердце, боевой дух и духовное начало Америки преодолеют любые вызовы. Мы не проиграем. Наша страна будет снова процветать и преуспевать. Мы присутствуем при рождении нового тысячелетия, мы готовы раскрывать тайны космоса, освобождать землю от страданий и болезней, осваивать новую энергию, отрасли и технологии завтрашнего дня. Нас будет вдохновлять новая национальная гордость, она будет воодушевлять нас и устранять наши разногласия. Пора вспомнить старую мудрость, которую никогда не забывают наши солдаты: какими бы мы ни были, черными, смуглыми или белыми, у нас у всех красная кровь патриотов. (Аплодисменты) Мы все будем пользоваться нашими славными свободами, и будем салютовать нашему великому американскому флагу. (Аплодисменты) Где бы ни родился ребенок, в городских кварталах Детройта или на обдуваемых всеми ветрами равнинах Небраски, он смотрит в одно и то же ночное небо, его сердце наполняют одни и те же мечты, и один наш всемогущий создатель дает ему дыхание жизни. (Аплодисменты) Все американцы, во всех городах, малых и больших, от моря до моря, в горах и на равнинах слышат эти слова. Вас никто больше не будет игнорировать. (Аплодисменты) Ваш голос, ваши надежды, ваши мечты будут определять нашу американскую судьбу. Ваше мужество, доброта и любовь будут вечно направлять нас на этом пути. Вместе мы снова сделаем Америку сильной. Мы снова сделаем Америку богатой. Мы снова сделаем Америку гордой. Мы снова сделаем Америку безопасной. И да, вместе мы снова сделаем Америку великой. (Аплодисменты) Спасибо. Благослови вас Бог. И благослови Бог Америку.

Источник: korrespondent.net