В Femen опровергли информацию о распаде

Движение Femen не прекратило своего существования – оно существует, пока есть люди, готовые участвовать в его акциях. Об этом заявила лидер движения Femen в Украине Анна Гуцол, информирует Апостроф в понедельник, 23 января.

Ранее сегодня активистка Яна Жданова заявила, что Femen прекратило свое существование.

"Идея Femen– это тело-плакат и секстремизм. Сейчас есть женщины, которые это делают и продолжают – значит, движение существует… Движение перестанет существовать только тогда, когда активисты перестанут проводить протесты", – отметила Гуцол.

Гуцол подчеркнула, что Жданова не принимала участия в создании, идеологии, разработке этого движения, чтобы делать такие смелые заявления.

"Видимо, для Яны оно не существует… Возможно, оно не существует с точки зрения старой формы, в которой было раньше и в котором она себя видела – возможно так оно для нее и не существует", –сказала Гуцол.

Напомним, 8 ноября 2016 года активистки Femen разделись на участке в Нью-Йорке, где должен был голосовать Дональд Трамп.

Источник: korrespondent.net