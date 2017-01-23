Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 19:01
-1°C
Завтра +2°C
-1°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
23. 01. 2017

В ПАСЕ назвали коррупцию главной проблемой Украины

В ПАСЕ представили доклад "Функционирование демократических институтов на Украине", в котором коррупция названа главной проблемой страны, пишет Deutsche Welle.

В документа сказано, что "долгое отсутствие конкретного прогресса" в борьбе с коррупцией "может потенциально уменьшить эффект от амбициозных реформ власти и в конце концов подорвать общественное доверие к политической и юридической системам в целом".

"Ассамблея обеспокоена медленными темпами борьбы с коррупцией и ограниченными конкретными результатами", - говорится в докладе.

Голосование по проекту резолюции состоится 25 января.

Ранее украинский посол в Италии заявил, что проблема коррупции в Украине ни разу не поднималась на двустороннем уровне как предпосылка, чтобы потом отменить безвиз.

А в отчете Европейского суда аудиторов сообщалось, что олигархические кланы в Украине оказывают доминирующее влияние на экономику, политику и СМИ страны.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.