В ПАСЕ назвали коррупцию главной проблемой Украины

В ПАСЕ представили доклад "Функционирование демократических институтов на Украине", в котором коррупция названа главной проблемой страны, пишет Deutsche Welle.

В документа сказано, что "долгое отсутствие конкретного прогресса" в борьбе с коррупцией "может потенциально уменьшить эффект от амбициозных реформ власти и в конце концов подорвать общественное доверие к политической и юридической системам в целом".

"Ассамблея обеспокоена медленными темпами борьбы с коррупцией и ограниченными конкретными результатами", - говорится в докладе.

Голосование по проекту резолюции состоится 25 января.

Ранее украинский посол в Италии заявил, что проблема коррупции в Украине ни разу не поднималась на двустороннем уровне как предпосылка, чтобы потом отменить безвиз.

А в отчете Европейского суда аудиторов сообщалось, что олигархические кланы в Украине оказывают доминирующее влияние на экономику, политику и СМИ страны.

Источник: korrespondent.net