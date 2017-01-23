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23. 01. 2017

Нардеп Бублик вышел из фракции БПП

Народный депутат Юрий Бублик написал заявление о выходе из фракции Блок Петра Порошенко. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В качестве причины такого решение Бублик назвал нежелание власти бороться с коррупцией.

"К сожалению, действующая власть не ставит целью ликвидировать коррупционные схемы, она хочет их возглавлять. А в условиях войны, которую замаскировали под АТО, это не что иное, как циничное мародерство", – заявил Бублик.

Нардеп также сообщил, что председатель парламента Андрей Парубий якобы отказался объявить в Верховной Раде об его уходе из фракции БПП.

"В дальнейшем не вижу смысла находиться в такой провластной коалиции и своим присутствием легализовать вышеуказанный дерибан. Поэтому 18.01.17 на имя председателя Верховной Рады подал сообщение о выходе из коалиции, которое он, вопреки регламенту ВРУ, принципиально отказывается объявлять. Но это уже другая история", – отметил Бублик.

Заявление Юрия Бублика о выходе из состава фракции БПП
 

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года фракцию БПП покинул нардеп Сергей Мищенко. Об этом было объявлено в Раде, после чего провластная фракия соратилась до 142 депутатов.

Источник: korrespondent.net

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