Списки Савченко СБУ не помогают – Тандит

Опубликованные народным депутатом Надеждой Савченко обновленные списки пропавших без вести и пленных никак не помогают сотрудникам Службы безопасности Украины. Об этом сказал советник главы СБУ Юрий Тандит в эфире телеканала 112 Украина в понедельник, 23 января.

"Опубликование списков не дает нам возможности ускорить процесс освобождения или поиска пропавших без вести", – подчеркнул он.

Также Тандит отметил, что опубликованные Савченко списки не помогают, а наоборот вызывают вопросы.

"Публикация списков несет определенный деструктив", – добавил Тандит.

Накануне Савченко обнародовала обновленные списки пленных и пропавших без вести. В списках есть как украинцы, так и российские военные и гражданские, попавшие в украинские тюрьмы за преступления против Украины.

Источник: korrespondent.net