Фийон назвал санкции против России бессмысленными

Кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон назвал введенные ЕС санкции против России бессмысленными, передает Reuters.

Об этом кандидат, который считается фаворитом на выборах во Франции заявил, в Берлине после встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Я убежден, что экономические санкции являются полностью неэффективными", - сказал политик.



Фийон отметил, что перед отменой санкций Россия должна предпринять ряд дейтсвий, но, по его словам, Украина также не делает того, что требуется для обеспечения мира.

"Мы должны найти другой способ для разговора", - считает он.

Политик также подчеркнул, что не хочет, чтобы "чтобы Трамп разговаривал с Россией за наш счет".

"Это наносило бы ущерб Европе, если Трамп будет переступать через наши головы, что довольно вероятно".

Ранее Фийон заявил, что Украине и Грузии не место в ЕС и НАТО. В связи с этим Корреспондент.net разбирался, что принесет Украине победа Фийона на выборах президента.

Источник: korrespondent.net