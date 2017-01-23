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23. 01. 2017

Появилось архивное видео из Донецкого аэропорта

В сети опубликовали архивное видео из Донецкого аэропорта. Соответствующее видео обнародовал боец АТО Евгений Жуков с позывным "Маршал".

"Архивчики поднял. Одна из обычных поездок в новый терминал, которых не счесть. Снята бойцом на телефон", - говорится в подписи.

На видео "киборги" разгружают продовольствие под шквал вражеских обстрелов.
 
Ранее в ДНР показали свежие фото аэропорта Донецка.
 
Кроме того, были показаны спутниковые фото Донецкого аэропорта до и после войны.

Источник: korrespondent.net

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