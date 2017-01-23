Сын мэра Лисичанска взят под арест

В Украине арестовали сына городского головы Лисичанска Сергея Шилина-младшего, которого подозревают в избиении и похищении мужчины. Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий совместно с правоохранительными органами Германии этот гражданин задержан, в отношении него применен экстрадиционный арест, и он передан правоохранительным органам Украины. По ходатайству прокуратуры области подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека) и по ч. 2 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

Шилину грозит тюремное заключение сроком до пяти лет.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне Германия экстрадировала Сергея Шилина в Украину.

Напомним, в августе 2016 года в Лисичанске около кафе-бара по ул. Григория Сковороды пьяный Шилин с друзьями избили 33-летнего мужчину, поместили его в багажник автомобиля Mercedes-Benz и уехали.

Автомобиль по дороге в направлении Северодонецка был остановлен сотрудниками патрульной полиции.

Сын мэра уклонялся от органов прокуратуры, в связи с чем был объявлен в розыск, к которому привлекли Украинское бюро Интерпола.

Отметим, старший сын мэра Лисичанска – Андрей Шилин – объявлен в розыск по подозрению в наркоторговле.

Напомним, в сентябре в ГПУ договорились об экстрадиции в Украину первого правонарушителя из Великобритании.

Источник: korrespondent.net