В Крыму суд забрал землю украинского олигарха в Ялте

Арбитражный суда Крыма удовлетворил иск "властей" Ялты о возврате в муниципальную собственность земельного участка площадью 2,8 га, принадлежащей украинскому олигарху.

Участок расположен за городским троллейбусным парком.

"Данный земельный участок в годы пребывания Крыма в составе Украины был передан ялтинским городским советом одной из коммерческих фирм, аффилированной с именем известного украинского олигарха", – говорится в сообщении пресс-службы мэрии Ялты.

Так называемый "мэр" Ялты Андрей Ростенко заявил в комментарии РИА Новости, что данный земельный участок был незаконно передан в аренду. Причем агентство утверждает, что речь идет именно об Игоре Коломойском.

"В городе бытует мнение, что фирма была напрямую связана с украинским олигархом Коломойским. По неофициальной информации, фирма имеет к нему отношение, но официального, прямого подтверждения у нас нет, надо проследить всю составляющую учредителей", – сказал Ростенко.

Как сообщал Корреспондент.net, в Крыму определились, как делить деньги с продажи имущества Игоря Коломойского. Только от продажи пансионата "Форос" было получено 1,21 млрд. рублей.

Источник: korrespondent.net