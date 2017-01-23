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23. 01. 2017

В РФ недовольны нарушениями перемирия со стороны Асада

Россия жестко указала руководству сирийской армии на необходимость соблюдения отдельными командирами соглашений о прекращении огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Центра примирения в Сирии.

По его словам, периодические нарушения перемирия правительственными силами вызывают "отдельную озабоченность руководства Центра".

При этом собеседник агентства отметил, что в целом режим прекращения боев всеми сторонами соблюдается. Представители российско-турецкой комиссии фиксируют в среднем до шести нарушений в сутки.

Он подчеркнул, что российский Центр примирения сторон "будет и в дальнейшем занимать объективную позицию в интересах скорейшей стабилизации обстановки на всей территории Сирии".

Как сообщал Корреспондент.net, c 30 декабря 2016 года в Сирии действует режим прекращения огня, который не распространяется на группировки Исламское государство и Джебхат ан-Нусра.

Сегодня в Астане стартовали переговоры сирийской оппозиции и официального Дамаска. Также в переговорах участвуют делегации России, Ирана, Турции, США и ООН.

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Источник: korrespondent.net

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