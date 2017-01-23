Януковича вызвали на допрос в Киев

Генпрокурора опубликовала две повестки с вызовом на допрос бывшего президента Виктора Януковича.

Как известно, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательств выступает фотокопия его заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию страны.

Повестки размещены на сайте ГПУ.

В документах сказано, что экс-президент проживает в Ростове-на-Дону на улице Еременко, 81, корпус "В".

Одной повесткой Януковича вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января для вручения уведомления "об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого" в уголовном деле о госизмене.

ГПУ

Другой повесткой его вызывают 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного дела.

Ранее Янукович пожаловался в суд на ГПУ, заявив, что рассмотрение дела о совершении им государственной измены "незаконно". Он отметил, что не получил никакой информации по сути обвинений в преступлений, в которых его подозревают.

Источник: korrespondent.net