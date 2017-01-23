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23. 01. 2017

В Аргентине бушуют масштабные лесные пожары

В аргентинской провинции Ла-Пампа уже несколько недель не могут потушить лесные пожары. Огонь охватил территорию более чем в  миллион гектаров, сообщает радио Comodoro Rivadavia.

На данный момент информации о пострадавших или погибших в результате пожаров нет. Огонь уже уничтожил тысячи гектаров посевов и пастбищ. Кроме того, пожары привели к массовой (1,5 тысячи голов) гибели скота.

По словам представителей местных властей, речь может идти о настоящей сельскохозяйственной катастрофе. Предварительный ущерб от пожаров оценивается в 1,3 миллиарда аргентинских песо (81,7 миллиона долларов).

Напомним, в начале года крупный природный пожар произошел на севере Чили.

Источник: korrespondent.net

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