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23. 01. 2017

Число получателей субсидий в 2016 году выросло на 43,4% – нардеп

Кассовый разрыв в системе субсидий в 2017 году может достигнуть 50 миллиардов гривен, что приведет к цепочке неплатежей по всей экономике. Так считает нардеп от Оппозиционного блока Михаил Папиев.

"Рост количества обращений за жилищными субсидиями был легко прогнозируемым после повышения правительством Гройсмана тарифов на отопление и природный газ для населения. Только в Киеве тариф на отопление вырос на 116%", – отметил Папиев.

По его данным, количество получателей субсидий в 2016 году выросло на 43,4% и составило почти 7,7 млн домохозяйств.

Депутат считает, что даже при нынешнем уровне тарифов действующая система субсидий показала свою фискальную несостоятельность, а с учетом дальнейшего роста тарифов для населения она грозит вызвать коллапс в газовом секторе и запустить цепочку неплатежей по всей экономике.

"Картина на 2017 год выглядит еще более пугающей – в проекте бюджета правительство предлагает выделить на жилищные субсидии только 47 млрд грн при необходимых 108 млрд грн. Кассовый разрыв в системе субсидий может достигнуть 50 млрд грн или 2% ВВП в нынешнем году. А это приведет к цепочке неплатежей по всей экономике", – пояснил Папиев.

По его мнению, для ликвидации этого разрыва необходимо вдвое снизить тарифы на газ, тепловую энергию и повысить адресность жилищных субсидий, используя опыт постсоветских стран.

Ранее Верховная Рада Украины внесла изменения в государственный бюджет на 2016 год, увеличив объемы государственных субвенций местным бюджетам на предоставление льгот и жилых субсидий на 4,4 млрд гривен.

Источник: korrespondent.net

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