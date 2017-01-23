НАБУ открыло 25 дел за электронные декларации

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций. Таким образом общее число расследуемых в данном направлении производств достигло 25, сообщает пресс-служба НАБУ в понедельник, 23 января.

Согласно сообщению, все три новые уголовные производства касаются судей. "Два из этих производств начаты по факту внесения недостоверных сведений, одно – по факту незаконного обогащения", – уточнили в Бюро.

Всего по результатам анализа электронных деклараций зарегистрировано 25 уголовных производств в отношении действий 24человека:

– 14 судей

– 6 народных депутатов Украины

– 2 председателей райгосадминистраций

– 1 заместителя председателя областного совета

– 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что украинские судьи хранят наличными более одного миллиарда гривен.

Источник: korrespondent.net