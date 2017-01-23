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23. 01. 2017

Переизбранный глава ПАСЕ призвал вернуть Россию

Президент ПАСЕ Педро Аграмунт, которого сегодня переизбрали на новый годовой срок, заявил о необходимости снятия всех политических санкций с российской делегации, передает Европейская правда.

"Я считаю что россияне должны быть здесь, в ассамблее, с полноценными правами. Но не я должен принимать это решение, это – решение, которое должна принимать ассамблея", - сказал президент ПАСЕ, подчеркнув, что говорит это от себя лично, поскольку не имеет полномочий ассамблеи для таких заявлений.

Тем не менее, он отметил, что осуждает действия России в Украине.

"Я не могу единолично решить, вернется ли Россия с полными правами или нет. Но моя позиция такая: один вопрос – осуждать действия РФ в Украине, и мы уже осудили их. Но это не означает что мы должны прекращать диалог. Совет Европы не будет стоять на обеих ногах без сотрудничества с РФ", - пояснил Аграмунт.

Отметим, что в этом месяце Аграмунт заявлял, что полномочия делегации России в ПАСЕ на январской сессии не будут продлены.

Источник: korrespondent.net

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