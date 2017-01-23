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23. 01. 2017

В Харькове продаются карты с Украиной без Крыма

В харьковских магазинах продаются детские развивающие карты, на которых аннексированный Крым указан частью России, пишет местное издание 057.ua.
 
Сообщается, что развивающая игра для детей "Страны+Флаги+Столицы" с Крымом в составе России, согласно этикетке, была произведена в Киеве под торговой маркой "Вундеркинд с пеленок".
 
Игра должна развивать у детей от шести месяцев зрительную память, знание географии и стран.
 
"40 государств напечатаны на карточках абсолютно верно вместе со своими флагами и столицами, а вот с Украиной и Россией возникли проблемы", - пишет издание.

При этом Украина, напечатанная на одной из карт, "лишилась" аннексированного полуострова , а владельцем Крыма указана Россия.

При этом в самой типографии заявили, что это ошибка и виной всему недосмотр дизайнера карточек, которая и запустила серию.

"В версии игры на украинском языке таких ошибок нет - там все указано верно. Ошибка только в "русскоязычной" версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки", - ответили журналистам на предприятии.
 
Отмечается также, что на сайте предприятия указан только украинский вариант карты, который вполне "исправен", а вот русскую версию посмотреть нельзя.
 

 
Ранее в Мелитополе показали карту Украины без Крыма.
 
Корреспондент.net также разбирался, где в мире называли Крым российским.

Источник: korrespondent.net

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- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

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