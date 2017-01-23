Выросло число жертв лавины в Италии

Число жертв лавины, обрушившейся на отель Rigopiano в горном регионе Абруццо Италии, выросло до семи человека. Сегодня, 23 января, спасатели обнаружили тело седьмой жертвы, женщины, сообщает Rai News24.

Ранее выжившими спасатели уже обнаружили девять человек.

Также сегодня спасатели обнаружили трех живых щенков под завалами гостиницы Rigopiano. Спасатели считают, что эта находка дает надежды на обнаружение выживших и среди 23 человек, которые все еще находятся под завалами.

Напомним, трагедия в районе горного массива Гран-Сассо-д'Италиа произошла вечером 18 января. В тот момент в гостинице Rigopiano находились около 35 человек.

Источник: korrespondent.net