Лента RSS
Подписаться на ленту
23 января 2017, понедельник, 22:05
0°C
Завтра +2°C
0°C
Завтра +2°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
23. 01. 2017

Трамп отменил важный внешнеполитический указ Обамы

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США покидают состав Транстихоокеанского партнерства, передает Reuters.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - заявил он после подписания документа.

Соглашение было инициировано и подписано год назад администрацией Барака Обамы, которая рассматривал его как возможность противостояния китайской экономике.

Всего документ подписали представители 12 стран: США, Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика.

Договор подразумевал создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, которое он называл "потенциально катастрофическим для США.

Вместо этого он обещал "договариваться о справедливых двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и промышленность обратно на американские берега".

Также напомним, что первые указы Трамп подписал 20 января, сразу после инаугурации.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.