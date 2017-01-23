Трамп отменил важный внешнеполитический указ Обамы

Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США покидают состав Транстихоокеанского партнерства, передает Reuters.

"То, что мы сейчас сделали - большое дело для американских рабочих", - заявил он после подписания документа.

Соглашение было инициировано и подписано год назад администрацией Барака Обамы, которая рассматривал его как возможность противостояния китайской экономике.

Всего документ подписали представители 12 стран: США, Япония, Новая Зеландия, Вьетнам, Канада, Австралия, Малайзия, Перу, Бруней, Сингапур, Чили и Мексика.

Договор подразумевал создание широкой зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении выйти из Транстихоокеанского партнерства, которое он называл "потенциально катастрофическим для США.

Вместо этого он обещал "договариваться о справедливых двусторонних торговых сделках, которые вернут рабочие места и промышленность обратно на американские берега".

Также напомним, что первые указы Трамп подписал 20 января, сразу после инаугурации.

Источник: korrespondent.net