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23. 01. 2017

В Колумбии зоозащитники подрались с полицией

В Боготе сотни протестующих против проведения боев быков провоцировали зрителей, а позже устроили масштабные столкновения с полицией. Стражи порядка применили слезоточивый газ, сообщает АВС.

Так, накануне, 22 января, в столице Колумбии прошел первый за последние четыре года бой быков. Ранее зрелище было запрещено предыдущим мэром Боготы, но Конституционный суд решил, что бои быков – часть культурного наследия страны.

Демонстранты называли пришедших на мероприятие сограждан "убийцами" и "палачами", а потом стали бросать камни в полицейских. Те в ответ были вынуждены применить слезоточивый газ. Несколько человек были арестованы. 

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Источник: korrespondent.net

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