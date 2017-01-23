На военной базе США объявили тревогу из-за стрельбы

В штате Аризона авиабаза Военно-воздушных сил США Девис-Монтен объявлена тревога после сообщений о стрельбе из оружия, говорится в Twitter базы.

The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come. — Davis-Monthan AFB (@DMAFB) January 23, 2017

"База находится в настоящее время в строгой изоляции. Есть неподтвержденные сообщения о звуках огнестрельного оружия. Ищите немедленно укрытие" - сказано в сообщении.

Всем военнослужащим и персоналу, которые находятся на базе, рекомендовано найти укрытие. Сотрудникам СМИ посоветовали не приезжать к базе.

По данным Reuters, пресс-секретарь базы не смог раскрыть подробности инцидента, произошедшего на Davis-Monthan.

Летом на президентской авиабазе в США произошла стрельба.

А осенью сообщалось о взрыве на авиабазе США в Афганистане.