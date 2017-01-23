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23. 01. 2017

На военной базе США объявили тревогу из-за стрельбы

В штате Аризона  авиабаза Военно-воздушных сил США Девис-Монтен объявлена тревога после сообщений о стрельбе из оружия, говорится в Twitter базы.
 

The base is currently in lockdown. There are unconfirmed reports of gunshot sounds. Seek shelter immediately. More updates to come.

— Davis-Monthan AFB (@DMAFB) January 23, 2017
 
"База находится в настоящее время в строгой изоляции. Есть неподтвержденные сообщения о звуках огнестрельного оружия. Ищите немедленно укрытие" - сказано в сообщении.

Всем военнослужащим и персоналу, которые находятся на базе, рекомендовано найти укрытие. Сотрудникам СМИ посоветовали не приезжать к базе.

По данным Reuters, пресс-секретарь базы не смог раскрыть подробности инцидента, произошедшего на Davis-Monthan.

Летом на президентской авиабазе в США произошла стрельба.

А осенью сообщалось о взрыве на авиабазе США в Афганистане.

Источник: korrespondent.net

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