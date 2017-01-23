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23. 01. 2017

Россия заявила об ударе по ИГ по координатам США

В российском Минобороны заявили о совместном авиаударе по террористам ИГ в Сирии, передает Интерфакс.
 
В оборонном ведомстве России утверждают, что командование авиагруппы ВКС России на авиабазе Хмеймим 22 января по прямой линии получило от штаба международной коалиции координаты целей ИГИЛ в городе Эль-Баб в провинции Алеппо.
 
После этого два российских самолета и два самолета сил международной коалиции нанесли авиаудар по боевикам, в результате чего были уничтожены несколько складов боеприпасов и ГСМ, а также район скопления боевиков с техникой.
 
Однако позже в Пентагоне прокомментировали заявление российского оборонного ведомства, заявив, что не координируют с Россией авиаудары в Сирии.
 
"Министерство обороны не координирует с российскими военными воздушные удары в Сирии", - сказал представитель Пентагона Адриан Рэнкин-Гэллоуэй.

Он добавил, что Пентагон поддерживает канал коммуникации с российскими военными, целью которого является обеспечение безопасности полетов и недопущение конфликтных ситуаций при ведении операции в Сирии со стороны международной коалиции и России.

Напомним, на днях сообщалось о первом совместном авиаударе России и Турции.

Кроме того, дальние бомбардировщики Ту-22М3 нанесли групповой удар по объектам ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор в Сирии.

Источник: korrespondent.net

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