Киев подал пять исков против РФ в Европейский суд

Украина с 2014 года подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пять межгосударственных исков против России, заявил министр юстиции Павел Петренко в эфире Пятого канала.

"Есть пять больших дел Украины против России в ЕСПЧ", - сказал он.

Министр рассказал, что речь идет об исках, которые связаны с событиями в Крыму и в Донбассе и "нарушением там прав человека".

Он добавил, что есть также блок дел о детях-сиротах, которые были вывезены в Россию из Донбасса.

По мнению министра, по итогам рассмотрения данных исков удастся создать "позитивный для Украины прецедент".

Напомним, на прошлой недели Украина подала в Гаагу иск против России, касающийся нарушения Конвенции о противодействии финансирования терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Кроме того, Киев объяснил, почему не подает в суд из-за принадлежности Крыма.

Источник: korrespondent.net