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23. 01. 2017

В США копы застрелили хозяина дома вместо грабителя

В Питтсбурге штата Пенсильвания вызванные по сигналу об ограблении полицейские по ошибке застрелили хозяина дома вместо преступника, передает AP.

Сообщается, что в ночь на 22 января семейная пара спала в своем доме. Услышав, что дом пробрался грабитель, муж с пистолетом побежал вниз и выстрелил в злоумышленника.

Однако в этом момент в дом ворвались двое копов, которые услышали сигнал охранной сигнализации.

Решив, что стрельба ведется по ним, полицейские застрелили 57-летнего хозяина дома. Сейчас проводится проверка по данному факту.

На днях в Калифорнии полицейские застрелили слепого. На видео видно, как мужчина сначала выкрикивает что-то в открытые двери, а затем полицейские окружили его и начали стрелять.

Как известно, в прошедшем году в США участились случаи убийств при задержании подозреваемых, особенно темнокожих. Результатом стали протесты против произвола полиции.

Источник: korrespondent.net

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