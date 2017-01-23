Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2017, вторник, 01:07
+2°C
Завтра -5°C
+2°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
23. 01. 2017

Нидерланды - мигрантам: Ведите себя прилично или уезжайте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в его стране никто не держит людей, не разделяющих ее ценности, передает Русская служба-би-би-си.

"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.

Издание отмечает, что по мнению политологов, за счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами, которые состоятся через полтора месяца, укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию.

Ранее Рютте заявил, что Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после выборов в марте.

В то же время западные СМИ писали, что парламент Нидерландов может не ратифицировать ассоциацию, несмотря на принятые к нему дополнительные объяснения. Главная проблема в сенате, где у правящей коалиции слишком мало мест.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.