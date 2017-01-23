Нидерланды - мигрантам: Ведите себя прилично или уезжайте

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что в его стране никто не держит людей, не разделяющих ее ценности, передает Русская служба-би-би-си.

"Либо ведите себя прилично, либо уезжайте", - заявил Рютте, добавив, что голландцам не нравится, когда люди, вроде бы приехавшие к ним в страну в поисках свободы, попирают основополагающие принципы этой свободы.

Издание отмечает, что по мнению политологов, за счет столь резкого выпада в адрес мигрантов и беженцев Рютте надеется перед выборами, которые состоятся через полтора месяца, укрепить позиции своей Народной партии за свободу и демократию.

Ранее Рютте заявил, что Нидерланды могут ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС после выборов в марте.

В то же время западные СМИ писали, что парламент Нидерландов может не ратифицировать ассоциацию, несмотря на принятые к нему дополнительные объяснения. Главная проблема в сенате, где у правящей коалиции слишком мало мест.

Источник: korrespondent.net