Белый Дом готов вместе с Кремлем бороться с ИГ

В Белом Доме заявили о готовности к взаимодействию с Россией или другими странами в борьбе с "Исламским государством", если это будет отвечать национальным интересам.

Пресс-секретарь Белого Дома Шон Спайсер заявил об этом на первом полноценном брифинге для представителей СМИ.

"Президент был очень четким - он собирается сотрудничать с любой страной, которая разделяет наши интересы в победе над "Исламским государством" в Ираке и Сирии, не только на фронте национальной безопасности, но и на экономическом фронте", - отметил Спайсер. После этого ему задали уточняющий вопрос о возможности совместных военных действий с Россией в борьбе с ИГ в Сирии. В ответ представитель Белого Дома сказал, что "если существует способ побороть "Исламское государство" с любой страной, будь это Россия или кто-то другой, и мы будем иметь общие национальные интересы в этом - уверен, мы воспользуемся этим". Отметим, сегодня Россия заявила об ударе по ИГ по координатам США, однако официальный представитель коалиции назвал заявление российского ведомства "чепухой" и "пропагандой". Кроме того, недавно новый президент США Дональд Трамп обратился к ЦРУ с призывом разгромить "Исламское государство".

Источник: korrespondent.net