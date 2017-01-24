В Лондоне объявили тревогу из-за загрязнения воздуха

В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги, передает Интерфакс.

"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", – сообщил мэр британской столицы Садик Хан.

Отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.

Показатели загрязнения, зарегистрированные в Лондоне накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.



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Ранее сообщалось, что в Мадриде ввели ограничения из-за загрязненного воздуха.

Источник: korrespondent.net