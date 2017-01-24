Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2017, вторник, 01:05
+2°C
Завтра -5°C
+2°C
Завтра -5°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
24. 01. 2017

В Лондоне объявили тревогу из-за загрязнения воздуха

 
В Лондоне в связи с резко увеличившимся уровнем загрязнения воздуха объявлена высокая степень тревоги, передает Интерфакс.
 
"Это самая высокая степень тревоги и все, от самых уязвимых до физически здоровых людей должны принять меры, чтобы обезопасить себя от такого скверного воздуха", – сообщил мэр британской столицы Садик Хан.
 
Отмечается, что уровень загрязнения подскочил в Лондоне и соседних регионах в связи с холодной, безветренной погодой, большим потоком автомобилей и использованием дров в качестве топлива.
 
Показатели загрязнения, зарегистрированные в Лондоне накануне, стали самыми высокими с апреля 2011 года.

В Китае из-за смога объявили "красную" тревогу
 
Ранее сообщалось, что в Мадриде ввели ограничения из-за загрязненного воздуха.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.