В очередях на границе с Польшей стоят почти полтысячи авто

По состоянию на 22.00 понедельника, 23 января, в пунктах пропуска на украинско-польской границе в очередях стояли 510 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы.

Самая крупная очередь зафиксирована в пункте пропуска "Ягодын авто" – 300 автомобилей.

В ПП "Краковец" – 80, в ПП "Устылуг" и "Рава-Руська" – по 50 транспортных средств, в ПП "Угрынив" – 30.

В пунктах пропуска "Шегини", "Смильныця" и "Грушив" очередей нет.

Также нет очередей на границе Украины с Венгрией, Словакией и Румынией.



В очередях на границе с Польшей стоят более 700 автомобилей

Как сообщал Корреспондент.net, Украина и Венгрия открыли на границе совместный контактный пункт.

Источник: korrespondent.net