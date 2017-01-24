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24. 01. 2017

Санкции против делегации РФ в ПАСЕ должны сохраняться – МИД

 
Введенные в отношении делегации Государственной думы РФ в ПАСЕ санкции должны сохраняться. Об этом заявила спикер украинского МИД Марьяна Беца.
 
"Санкции, введенные из-за агрессии РФ, должны оставаться до восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ", – написала Беца в Twitter.
 

Санкції введені через агресію РФ,мають залишатись до відновлення терит цілісності Укр в межах міжн-визнаних кордонів https://t.co/PvBPJXmzfD

— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 23 января 2017 г.
Напомним, переизбранный на новый годовой срок президент ПАСЕ Педро Аграмунт заявил о необходимости снятия всех политических санкций с российской делегации.

Источник: korrespondent.net

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