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24. 01. 2017

В США высказались за соблюдение санкций против РФ

Кандидат на пост главы минфина США Стивен Мнучин подтвердил, что обеспечит соблюдение существующих санкций в отношении России и Ирана, передает Bloomberg.

"Обеспечу выполнение существующих санкций в отношении России и Ирана", – подчеркнул он.

Ранее Мнучин заявил, что поддержит продление санкций против России, но при этом не исключил их ослабления в случае заключения с Москвой "лучшей сделки".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью The Times заявил, что снятия санкций с России можно будет достичь в обмен на соглашение о сокращении ядерного оружия.

Ядерные условия Трампа для РФ: сделка или абсурд

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия в настоящее время не рассматривает возможность сокращения своего ядерного арсенала в обмен на санкционную сделку. 

Источник: korrespondent.net

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