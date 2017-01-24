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24. 01. 2017

Комитет сената одобрил Тиллерсона на пост госсекретаря США

Комитет сената США по иностранным делам поддержал кандидатуру Рекса Тиллерсона на пост государственного секретаря, сообщает ВВС.

Таким образом он допущен к процедуре одобрения сенатом.

Ранее влиятельные сенаторы-республиканцы Джон Маккейн, Линдси Грэм и Марко Рубио заявили, что поддержат бизнесмена, хотя до этого они выражали обеспокоенность из-за его связей с Россией.

Напомним, Трамп выдвинул Тиллерсона, экс-главу нефтяной компании ExxonMobil, на должность госсекретаря США (министра иностранных дел). В России эта кандидатура вызвала оптимизм, поскольку Тиллерсон лично знаком с Путиным и награжден российским Орденом Дружбы.

Об Украине и Путине. Заявления Тиллерсона в Сенате

По мнению Трампа, Тиллерсон будет "большим дипломатом" и "жестким защитником американских интересов".

Источник: korrespondent.net

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