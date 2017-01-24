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24. 01. 2017

У берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,0

 
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Индийском океане у берегов Индонезии, сообщает Геологическая служба США.
 
Подземные толчки были зарегистрированы в 91 км к северо-западу от города Синабанг, очаг залегал на глубине 23 км.
 
Данных о возможных жертвах и разрушения пока не поступало.
 
Мощное землетрясение произошло у островов Фиджи: есть угроза цунами
 
Напомним, ранее землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Канады.

Источник: korrespondent.net

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