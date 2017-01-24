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24. 01. 2017

Мир вступает в новую историческую эпоху – Меркель

 
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что мир вступает в новую историческую эпоху, передает Reuters.
 
"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии, окончания Холодной войны, возможно, новую историческую эра сменит другая", – сказала Меркель.
 
При этом канцлер отметила, что открытость, а не популизм, поляризация и изоляция станет решением таких мировых проблем, как глобализация.
 
"Мы ничего не получим, пытаясь решить проблемы путем поляризации и популизма. Мы должны показать, что придерживаемся основных принципов нашей нации", – добавила Меркель.

Трамп допустил, что может утратить доверие к Путину и Меркель
 
Напомним, ранее глава немецкого МИД Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что избрание Дональда Трампа президентом США положило конец миропорядку прошлого века. 

Источник: korrespondent.net

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