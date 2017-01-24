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24. 01. 2017

Венгрия отреагировала на законопроект об исключительности украинского языка

 
Венгрия не потерпит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины, возможного в случае принятия закона "О государственном языке". Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сиярто в интервью газете Коммерсант.
 
"В ноябре прошлого года премьер Украины Владимир Гройсман посетил Будапешт, и мы ясно дали ему понять, что не потерпим никаких поправок – ни к закону об образовании, ни к закону об использовании языка, – которые ухудшили бы положение меньшинств», – сказал он.
 
Сиярто отметил, что при ухудшении жизни языковых меньшинств Украины Венгрия обсудит это на уровне ЕС.
 
"Это не внутриукраинская тема, а вопрос, значение которого выходит далеко за рамки Украины. Мы должны защищать меньшинства и применять европейские стандарты, в том числе, в отношении Украины", – подчеркнул министр, выразив надежду, что законопроект о статусе украинского языка не будет принят Киевом.
 
В Украине живет около 150 тысяч этнических венгров, в основном в Закарпатье.

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Ранее сообщалось, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект "О государственном языке", предусматривающий исключительное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

Источник: korrespondent.net

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