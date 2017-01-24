Геращенко: РФ нагнетает антисемитские настроения

Спецслужбы России распространяют в Украине антисемитские настроения. Об этом заявил народный депутат Антон Геращенко в эфире канала 112.Украина.

"Вы, наверное, помните, как в ноябре вдруг появилась новость, что подброшена свиная голова на могилу уважаемого евреями Цадика в Умани. Также была информация, что в Черновцах во время визита спикера израильского Кнессета, вдруг появились надписи антисемитского содержания. В ноябре-декабре распространялись антисемитские книги. Могу заявить, что это не просто спонтанный всплеск, это опять-таки целенаправленная акция российских спецслужб для сеяния антисемитских настроений в Украине", – заявил депутат.

По словам Геращенко, спецслужбы РФ способствуют развитию криминогенной ситуации в Украине.

"Безусловно, рост криминогенной ситуации идет из-за обнищания населения. Российские спецслужбы подогревают ситуацию, потому что она будет негативно влиять на общую стабильность в Украине", – подчеркнул нардеп.



Гройсман о погромщиках синагоги в Умани: Враги государства

Как сообщал Корреспондент.net, в ночь на 21 декабря неизвестные устроили погром в синагоге на могиле раби Нахмана в Умани. Они облили помещение красной краской и забросали кусками свинины.

Источник: korrespondent.net