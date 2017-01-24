Сенат утвердил Майка Помпео на пост директора ЦРУ

Сенат США утвердил кандидатуру Майка Помпео на пост директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ), передает РИА Новости.

"За" проголосовал 66 сенаторов из 100, "против" – 32.

Кандидатуру Помпео, который в течение шести лет был членом палаты представителей США, выдвинул на пост директора ЦРУ президент Дональд Трамп.

В ходе состоявшихся ранее слушаний по поводу его кандидатуры в сенатском спецкомитете по разведке Помпео высказался за жесткий подход к России. Он, в частности, сказал, что США должны дать "сильный ответ" на кибератаки РФ.



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Помпео в 1986 году закончил Военную академию США в Вест-Пойнте, с 1986 по 1991 годы он служил в армии Соединенных Штатов. Затем занимался частным предпринимательством, основал компанию Thayer Aerospace. В 1994 году он получил степень доктора права в Гарвардском университете.

Источник: korrespondent.net