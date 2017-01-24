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24. 01. 2017

Британцу грозит срок за съеденную золотую рыбку

 
В Великобритании жителя графства Девон посадят в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с животными, пишет Lenta.ru.
 
Девушка сняла на видео момент, когда ее друг и бывший коллега 24-летний Даниэл Чаллис проглотил золотую рыбку. Таким образом, они захотели сделать комедийное видео. Ролик был опубликован в социальной сети Facebook в марте 2016 года.

 
Во время разбирательства по делу молодые люди утверждали, что рыбка умерла естественной смертью ранее в тот же день. Однако в суде Королевское общество защиты животных от жестокого обращения доказало, что на видео питомец все еще двигается. 

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Источник: korrespondent.net

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