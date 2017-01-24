Британцу грозит срок за съеденную золотую рыбку

В Великобритании жителя графства Девон посадят в тюрьму по обвинению в жестоком обращении с животными, пишет Lenta.ru.





Девушка сняла на видео момент, когда ее друг и бывший коллега 24-летний Даниэл Чаллис проглотил золотую рыбку. Таким образом, они захотели сделать комедийное видео. Ролик был опубликован в социальной сети Facebook в марте 2016 года.

Во время разбирательства по делу молодые люди утверждали, что рыбка умерла естественной смертью ранее в тот же день. Однако в суде Королевское общество защиты животных от жестокого обращения доказало, что на видео питомец все еще двигается.



В США газонокосильщик получил срок за убийство девяти утят

Ранее сообщалось, что в США мужчина получил год тюрьмы за то, что покусал собаку.

Источник: korrespondent.net