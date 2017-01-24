Глава Минюста заявил о саботаже со стороны НАПК

Министр юстиции Павел Петренко заявил о саботаже со стороны Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) из-за документа, который определяет порядок проведения проверки е-деклараций.

"Хочу еще раз сказать официальную позицию, это вообще выглядит на грани такого саботажа. Наверное, (НАПК – ред.) – это единственный государственный орган, который не может найти общий язык с министерством юстиции. Ежедневно мы регистрируем десятки нормативных актов и более серьезных, и даем правовую оценку решению правительства, и законопроекты, которые попадают в парламент. Почему-то с этим государственным органом, который должен заниматься предотвращением коррупции, сложилась очень странная ситуация", – заявил министр в эфире 5 канала.

Министерство юстиции предлагает создать в Кабинете министров рабочую группу по разработке порядка проведения проверок электронных деклараций.

"Я обратился к премьер-министру Украины, потому что на его личном контроле находится и вопрос по антикоррупционной политике с четким предложением: министерство юстиции не хочет участвовать во всем том фарсе (саботаж со стороны НАПК – ред.), поэтому мы предложили, что, на площадке Кабинета министров будет создана независимая рабочая группа, которая сделает работу НАПК", – заявил Петренко.

По словам министра, в рабочую группу, призванную разработать проект текста положений по порядку проведения проверки э-деклараций, войдут согласованные с гражданским обществом, эксперты, ученые, представители Минюста, представители НАПК, при желании.

"И эти специалисты должны в течение нескольких дней, до недели, разработать нормальный проект текста положений о порядке проведения проверки", – отметил глава Минюста.



НАБУ открыло 25 дел за электронные декларации

Напомним, 19 января в Украине началась вторая волна электронного декларирования. Первый этап сдачи е-деклараций завершился 31 октября 2016 года.

Источник: korrespondent.net