Лента RSS
Подписаться на ленту
24 января 2017, вторник, 07:12
+1°C
Завтра -6°C
+1°C
Завтра -6°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,94
  • € 2,08
24. 01. 2017

Вице-президент США привел к присяге нового главу ЦРУ

 
Новый вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового назначенного директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео, передает Reuters.
 
Церемония прошла сразу после того, как Помпео был утвержден в новой должности сенатом.

Будущий глава ЦРУ: Россия вторглась в Украину
 
Как сообщалось, сенат США утвердил представителя Канзаса в американском конгрессе Майкла Помпео в должности директора ЦРУ.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Следующая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.