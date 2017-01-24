Вице-президент США привел к присяге нового главу ЦРУ

Новый вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового назначенного директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео, передает Reuters.

Церемония прошла сразу после того, как Помпео был утвержден в новой должности сенатом.



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Как сообщалось, сенат США утвердил представителя Канзаса в американском конгрессе Майкла Помпео в должности директора ЦРУ.

Источник: korrespondent.net