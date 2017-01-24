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24. 01. 2017

СМИ: Китай разместил ракеты у границы с Россией

Китай разместил новейшие межконтинентальные баллистические ракеты Дунфэн-41 (Dongfeng-41, DF-41) в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Об этом сообщает гонконгская газета Apple Daily со ссылкой на опубликованные в китайском интернете фотографии комплекса.

Отмечается, что армии Китая предстоит разместить в общей сложности три бригады с ракетами DF-41. Одна из бригад уже находится в городе Синьян в центральной провинции Хэнань.

Вторая бригада якобы была размещена в городе Дацин в провинции Хэйлунцзян. Третья будет размещена в Синьцзян-Уйгурском районе на северо-западе Китая.

Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

Россия показала ракету Сатана-2

Как сообщал Корреспондент.net, Россия разворачивает ракетные комплексы по всему периметру, заявляя об угрозе НАТО и необходимости контрмер. В последние месяцы новейшие ракеты были ведены в строй в Крыму, Калининградской области и на Курилах.

Источник: korrespondent.net

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