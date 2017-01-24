Итоги 23.01: Списки Савченко и выход США из ТТС

ПАСЕ переизбрала Аграмунта своим председателем
Педро Аграмунт переизбран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на второй срок. Аграмунт заявил о необходимости снятия всех политических санкций с российской делегации.
Трамп вывел США из Тихоокеанского партнерства
Американский президент Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США выходят из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве.
"То, что мы сейчас сделали – большое дело для американских рабочих", – заявил он после подписания документа.
Соглашение о Транстихоокеанском партнерстве (ТТС) было инициировано и подписано год назад администрацией Барака Обамы, которая рассматривал его как возможность противостояния китайской экономике.
Савченко обнародовала новые списки пленных
Нардеп Надежда Савченко обнародовала обновленные списки пленных и пропавших без вести. В списках есть как украинцы, так и российские военные и гражданские, попавшие в украинские тюрьмы за преступления против Украины. Всего в этих списках – 1195 человек.
"Есть еще списки 2284 человек пропавших без вести, которые уточняются запросами в соответствующие органы", – отметила Савченко.
Советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что обновленные списки пропавших без вести и пленных никак не помогают сотрудникам Службы безопасности Украины. "Публикация списков несет определенный деструктив", – подчеркнул он.
Генпрокурора вызвала Януковича в Киев на допрос
Генпрокурора опубликовала две повестки с вызовом на допрос бывшего президента Виктора Януковича. Одной повесткой экс-президента вызывают на допрос в Главную военную прокуратуру ГПУ в Киеве на 27 января для вручения уведомления "об изменении подозрения и допросе в качестве подозреваемого" в уголовном деле о госизмене.
Другой повесткой его вызывают 30 января для участия в качестве подозреваемого в открытии стороной обвинения материалов того же уголовного дела.
Новый директор ЦРУ принял присягу в США
Новый вице-президент США Майк Пенс привел к присяге нового назначенного директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майка Помпео.
Церемония прошла сразу после того, как Помпео был утвержден в новой должности сенатом.
Е-декларации: НАБУ открыло три дела против судей
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) зарегистрировали еще три уголовных производства по результатам анализа электронных деклараций. Таким образом общее число расследуемых в данном направлении производств достигло 25. Все три новые уголовные производства касаются судей.
Пакистан ввел ограничения на украинскую металлургическую продукцию
Пакистан ввел ограничения на ввоз холоднокатаного листового проката происхождением из Украины, говорится в документе Национальной тарифной комиссии страны.
Так, Пакистан ввел пошлины на украинский и китайский холоднокатаный листовой прокат по окончании антидемпингового расследования. Решение о введение пошлин принято 19 января 2017 года сроком на пять лет.
Источник: korrespondent.net
новость
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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