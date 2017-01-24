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24. 01. 2017

На Запорожье уволили замглавы Нацполиции за турнир памяти "беркутовцев"

В Запорожской области уволилены замглавы управления Нацполиции Андрей Долинный и ряд сотрудников. Причиной стало участие в боксерском турнире памяти погибших на Майдане "беркутовцев".  Об этом сообщило издание Цензор.нет, со ссылкой на госсекретаря МВД Алексея Тахтая.
 
Тахтай уточняет, что решение об увольнении было принято руководством по результатам изучения видеоматериалов и докладов, подтверждавших их участие в соревнованиях. Причины увольнения будут доведены до личного состава Нацполиции во всех областях Украины, говорится в сообщении.
 
Турнир по боксу памяти погибшего в ходе противостояния на Майдане в Киеве в 2014 году "беркутовца" Сергея Цвигуна прошел в Запорожье.
 
"Турнир превратился не в способ помянуть погибшего друга, а в восхваление расформированного из-за зверств на Майдане подразделения", - добавляет издание.
 
Видео турнира:
 
 
Напомним, ранее сообщалось, что экс-командир Беркута Дмитрий Садовник и еще девять бойцов спецподразделения МВД получили российское гражданство. 
 
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Источник: korrespondent.net

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