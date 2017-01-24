Янукович отказался приезжать на допрос в Киев

Янукович не приедет на допрос в Киев из-за "наличия угрозы жизни". Об этом заявил его адвокат Виталий Сердюк, который и будет представлять беглого экс-президента в ГПУ.

Напомним, ГПУ подозревает Януковича в госизмене. В качестве доказательства выступает фотокопия заявления от 1 марта 2014 года с просьбой ввести войска России на территорию Украины.

"Защита прибудет по данному вызову, выполняя процессуальные обязательства, и уведомит о наличии на сегодняшний день о препятствующих уважительных причинах", - заявил Сердюк.

По его словам, защита также повторно подаст в ГПУ заявление о наличии угрозы жизни Януковичу. Также адвокат сказал, что его подзащитный не скрывается от следствия и не получал уведомление о подозрении.

Ранее Генпрокурора опубликовала две повестки с вызовом на допрос бывшего президента Виктора Януковича.

Источник: korrespondent.net